“Robo, pero no apuñalo a nadie”: Hombre que cometió hurto en Bucaramanga

En Bucaramanga se está convirtiendo en excusa o justificación la necesidad de las personas para cometer delitos como robos y asesinatos. Por redes sociales rotó un video que ha causado indignación en la ciudad.

Se trata de un señor que fue increpado por la comunidad luego de cometer un hurto en el barrio de Cabecera, en la ciudad de los parques, al cuestionarlo porqué hacía eso, y no se dedicaba a otras cosas legales, descaradamente, entre risas y sin ningún remordimiento, contestó que robaba porque no tiene trabajo, e incluso dijo que no era un homicida, porque no atacaba a la víctima, solo le hurta las cosas.

"Si no se dieron cuenta, pues normal, no tengo trabajo, no tengo otra opción, pero, no estoy apuñaleando a nadie, no estoy matando a nadie, lo hago de una manera, de, ya listo, y si se dieron cuenta, pues ya que", dijo el presunto delincuente.

En días pasados, Pedro Trujillo, asesino de Nickole Valentina, confesó en audiencia que había atacado a la menor de edad porque debía responder por su hijo en Venezuela.