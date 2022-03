¿Qué propone Sergio Fajardo para el deporte en Colombia?

En Colombia el deporte no ha tenido el suficiente apoyo desde el Gobierno y los altos mandos. Y aunque, algunos deportistas y equipos de diferentes disciplinas han tenido el reconocimiento por su gran talento, no se ha presupuestado algo muy bueno para dichas prácticas. Sin embargo, todos los colombianos suelen sacar el pecho cuando conocen algún premio o copa que ganan los representantes del país.

Debido a esto, Contrarreloj quiso conocer cuáles son las propuestas del precandidato Sergio Fajardo para el deporte en Colombia y tener un apoyo más notorio y significativo.

Todo empieza por Educación Física

“En los debates públicos sobre deporte nunca se habla de los que enseñan, de los profesores de educación física. El deporte no es sólo el de alto rendimiento, es integral. Lo que le voy a decir no se los va decir nadie: Hay que hacer que en las escuelas y en los colegios los que enseñan Educación Física estén preparados y puedan detectar los talentos que luego se conviertan en deportistas”

Hay que cambiar comportamientos en el proceso formativo

“En las ligas y en los equipos hay que revisar muchos comportamientos. No me gustan algunos comportamientos que hay allí que no son transparentes. Es clave que en el proceso de formación haya transparencia y en muchos casos no la hay”

Finalmente, Fajardo cerró diciendo que el deporte hay que entenderlo como algo que está relacionado con la salud de los colombianos y debe estar enlazado con ese tema.