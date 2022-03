“Hacían cola para visitar a Mancuso”: la confesión de Benito Osorio hace 10 años

Sigue La W reveló la audiencia inédita del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, y el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, del 3 de octubre de 2012 ante una magistrada de Justicia y Paz.

Las grabaciones, de hace 10 años, hacen parte de la audiencia en la jurisdicción especial de Justicia y Paz, presidida por la magistrada Alexandra Valencia, autora de la primera sentencia condenatoria en ese sistema transicional contra Salvatore Mancuso, el 3 de octubre de 2012.

Escuche y lea a continuación lo que dicen los audios de la audiencia de Benito Osorio:

Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba: “lo contactamos, el señor Salvatore Mancuso puso el domicilio de la reunión, la casa que yo siempre le he conocido en el barrio La Castellana, en la ciudad de Montería, allí fue el saludo protocolario del señor José Félix Lafaurie, llegó manifestando que venía de parte del gobierno, del ministro Sabas Pretelt para apoyar y para trabajar en favor de la candidatura a la Fiscalía General del señor Mario Iguarán, ya que este reunía las condiciones porque había sido una de las personas que había ayudado a construir la ley de Justicia y Paz, el señor Jorge Pretelt. Yo cuando al oír esos comentarios me paré de la sala del sitio de reunión porque entendí que era un tema demasiado álgido demasiado perverso para mí y que no debía estar ahí, y realmente le confieso… su señoría, que no debí estar presente en esa reunión”.

Benito Osorio: “como a la hora se paró o se pararon de la reunión, se despidieron y de camino al aeropuerto el señor José Félix me dijo que al día siguiente me mandaría unos documentos al correo electrónico, cosa que hice y cuando constaté que estaban me los mandó al correo electrónico, yo no estoy convencido que fuera al mío, que es villahortensia@hotmail.com, o al del Fondo Ganadero de Córdoba, que es fogancor@hotmail.com. De todas formas, llegaron los documentos y yo los bajé, con sorpresa miré que había un listado de los miembros de la Corte Suprema de Justicia con direcciones, teléfonos, amigos políticos, etc. A mí la verdad es que me pareció eso algo que muy difícil. Yo busqué un sobre de manila, los introduje e inmediatamente le hice una llamada al señor Salvatore Mancuso, estaba en buzón, y al notar eso fui y le dejé el sobre de manila en la casa donde habíamos tenido la reunión, y le puse señor Salvatore Mancuso Gómez MC se lo entregué y ahí se lo dejé”.

Benito Osorio: “coincidimos, Salvatore Mancuso, quien andaba en un helicóptero que piloteaba él mismo, y tengo que decirlo de esa manera porque a él lo conocía toda Colombia, toda la sociedad cordobesa, además conocía eso. Estaba presente el señor José Félix Lafaurie y yo, nuevamente el señor Lafaurie le manifestó a Mancuso el deseo que le ayudara en el nombramiento de Mario Iguarán. Solamente alcancé a oír que Mancuso le dijo ‘vea, yo estoy en un proceso de paz y no voy a meterme en cosas que me vayan a afectar, yo respeto los pactos que hice con el gobierno’, yo me alejé no sé qué más hablaron sobre eso, pero esas fueron las dos situaciones en las cuales yo estuve presente cuando se abordó el tema de José Félix Lafaurie y la elección del señor Mario Iguarán como fiscal general de la nación”.

Alexandra Valencia: “¿por qué usted creyó que era un tema delicado y no tenía que estar en esa reunión señor Benito?”

Benito Osorio: “señora sencillamente porque Salvatore Mancuso venía de ser estaba desmovilizado y estaba transitoriamente libre y no es posible que un hombre de las calidades y cualidades de José Félix Lafaurie quien es presidente, quien es, quien era y quien es el presidente actual de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) fuera a tocar ese tema con Salvatore Mancuso, que Mancuso era un hombre desmovilizado, pero no era un político para tener o para ejercer presión ante a ningún ente para lograr alguna (…). Yo le conté a la doctora y por simple sentido común uno se da cuenta que no era una cosa buena para la sociedad”.

Magistrada Alexandra Valencia: “A esas direcciones electrónicas, las que usted menciona, ¿se cruzaron unos listados de nombres que tenían que ver con la elección de Mario Iguarán aspirante a la Fiscalía General de la Nación?”

Benito Osorio: “A esas direcciones llegaron los listados de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que por supuesto eran quienes podían decidir sobre la elección del doctor Mario Iguarán o del doctor Jorge Pretelt Chaljub que eran los que estaban aspirando a la Fiscalía General de la Nación para ese entonces”.

Magistrada de Justicia y Paz, Alexandra Valencia: “¿recuerda qué nombres, si los leyó, estaban en ese listado que usted dice llegaron a esas direcciones electrónicas?”

Benito Osorio: “sabe una cosa que cómo me hubiese gustado tener esos nombres para decírselo a la sociedad, pero no, sabe qué es que yo no soy dado a leer las correspondencias ajenas yo soy un hombre respetuoso y desafortunadamente yo medio ojeé, no leí en su contexto todo, leí algunos, y vi que estaba que estaban relacionados los nombres, dirección, filiación política, partidos políticos, etc”.

Benito Osorio: “doctora, la curiosidad mata, yo pude mirar el principio y muy fácilmente deduje que era eso porque era el tema además que había conversado José Félix Lafaurie con Salvatore Mancuso”.

Abogado de Benito Osorio: “cómo fue la relación, el saludo entre ellos Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba: un saludo cordial, un saludo de personas que habían conversado con anticipación en algún tiempo, sí una buena reunión entre tres amigos”.

Benito Osorio: “Y yo quiero que me dejen contestar para decirle quién eran los directivos de ese momento. El doctor Luis Gallo Restrepo, el doctor Benito Molina Velarde, el doctor Orlando Fuentes Hessen, don Bernardo Vega Sánchez (…). El doctor Carlos Cabrales Guerra. El señor Carlos Sotomayor Hodge que era el representante del Ministerio de Agricultura, don Víctor León Fernández”.

Benito Osorio: La guerrilla se llevaba de ahí a los comerciantes, a los ganaderos, a los industriales, los asesinaron en las puertas de sus casas, la guerrilla y el gobierno y el Estado colombiano por a través de los decretos: por un lado, las Convivir que creo el presidente Gaviria y se presentaron cuando Samper y los frentes de seguridad”.