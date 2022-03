Lamentamos que el Pacto Histórico siga en la posición de dividir: MinInterior sobre firma del ‘Pacto por la Vida’

El presidente Iván Duque se reunió en la Casa de Nariño con directores y representantes de diversos partidos y movimientos políticos del país para asistir a la firma del ‘Pacto por la Vida’, una cultura política pacífica, por la democracia y la no violencia en las elecciones y en el ejercicio político’.

La firma de este pacto es una estrategia liderada por el Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, a través del cual se busca el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional, la convivencia y la no estigmatización en las campañas electorales.

Sin embargo, a última hora, la coalición del Pacto Histórico decidió no asistir a la firma de esta estrategia, situación que lamentó el Gobierno Nacional.

“Para nosotros es lamentable que el Pacto Histórico a último minuto haya anunciado que no venía a una firma de un pacto que no es con el Gobierno, es un pacto de los colombianos, es un pacto donde está la sociedad civil, es un pacto dónde están los gremios, es un pacto donde está el Consejo Nacional de Paz y Reconciliación, donde está la Pastoral Social colombiana representando a la Iglesia Católica, donde estaban todos los partidos a excepción del Pacto Histórico”, dijo el Ministro del Interior, Daniel Palacios.

Así mismo, el jefe de la cartera del Interior aseguró que la Casa de Nariño es de los colombianos y no del presidente, por eso se firmó allí porque es una, “representación de la unión de los colombianos. Creo que es un pacto a la no violencia, un pacto de la no estigmatización. Precisamente lo que busca es un país que celebra en democracia la unión y construye y no se queden las diferencias lamentamos que el pacto histórico en esa decisión se mantenga en una posición de dividir y no de construir”.

Finalmente, Palacios aseguró que el Gobierno espera que el Pacto Histórico honre y respete lo firmado por todos los partidos políticos y la sociedad civil.