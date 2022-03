Partidos políticos alertan a la Registraduría por falla en plataforma para registrar testigos electorales

Hoy se metió “en Kamila de 11 varas” la Registraduría Nacional porque ha recibido muchísimas quejas de varios partidos políticos por problemas en la acreditación de sus testigos electorales.

En una carta enviada al registrador nacional, Alexander Vega, el secretario general del Partido de La U advirtió que la plataforma virtual que ha sido dispuesta para postular y cargar los testigos electorales ha presentado una serie de inconvenientes que han obstaculizado el proceso.

Por ejemplo, reportó que no hay historial de carga, no se muestra cuántos testigos electorales han sido rechazados y por qué motivo; no hay reportes en tiempo real y no aparece la totalidad de los testigos postulados ni acreditados, lo cual dificulta el seguimiento y la trazabilidad.

Igualmente, señaló que los cuadros de estadísticas no funcionan. Por eso el partido solicitó un plan de contingencia inmediato para que la acreditación de los testigos electorales se pueda hacer de forma manual, en papel, por parte de los registradores distritales, especiales y municipales, como se venía realizando en anteriores procesos electorales.

El Partido Cambio Radical también manifestó su inconformidad porque no pudo cargar oportunamente sus testigos electorales debido a estas mismas fallas. En un mensaje, indicó que la plataforma hasta colapsó y no aparecían registrados todos los testigos postulados postuló, lo cual les impidió generar las credenciales.

Además, señaló textualmente que “es inaudito que la plataforma no permita el cargue sin correo ni teléfono y que la solución de la mesa de ayuda sea que los partidos nos inventemos correos y teléfonos para suplir el error de la plataforma”.

Por parte de la Registraduría nos aseguraron que, en algunos casos, los partidos no han podido cargar los testigos porque se debía asociar un correo electrónico a cada cédula y que se habilitó un método de acreditación adicional con la que podrán realizar el proceso. Aun así, algunos representantes se preguntan por el alto costo de una plataforma que a la final no sirvió.

Pero nos dicen que hay más preocupaciones sobre el proceso electoral, por eso varios partidos pidieron una reunión urgente con el registrador, la cual se realizará este miércoles 9 de marzo.