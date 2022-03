Al que no pagaba lo mataban: Sigifredo López a ‘Érika Montero’ por declaraciones sobre secuestrados

En ¡Ojo no funciona! de Contrarreloj, a juicio de las víctimas no funcionan las declaraciones de los excomandantes de las Farc sobre secuestro, luego de que La W revelara la versión voluntaria de ‘Érika Montero’ exintegrante del Estado Mayor Central y negociadora en La Habana, quien aseguró ante la JEP que no era política de la guerrilla asesinar a los secuestrados que no pagaban por su libertad y según ella sólo excepcionalmente supo del uso de cadenas para amarrar a las personas.

Esos pronunciamientos generaron la indignación y respuesta de las víctimas, que desde la Fundación Defensa de Inocentes anunciaron que le solicitarán a la JEP la expulsión de “Érika Montero” y otros exmandos de la guerrilla que a su juicio están mintiendo, asegurando que tienen pruebas y sus nombres para demostrarlo.

“Nosotros solicitamos esto con pruebas, estamos dando nombres de quienes han mentido y de víctimas que deben ser llamadas como testigos directos para que le digan a la JEP porqué estas personas están mintiendo, por qué están siendo revictimizados y les han incumplido” señaló Sigifredo López, exsecuestrado y director de la Fundación.

Según López, cuentan con casos de familiares que pagaron hasta dos veces la extorsión por la libertad de su familiar y nunca recibieron ni siquiera el cuerpo, así como otros sucesos donde se evidenció el pago de la extorsión y también la muerte por la ausencia de recursos para pagarle a las Farc.

“Causa indignación, repudio y hasta urticaria leer y escuchar declaraciones como estas que demuestran que las Farc están incumpliendo el Acuerdo de Paz, que salgan a decir que no era política matar a quien no pagaba la extorsión cuando todo Colombia sabe que precisamente ellos para hacer valer su poder al que no pagaba lo mataban (...) hay decenas y centenas de casos” manifestó López.

De acuerdo con Sigifredo López, no queda otro camino a que se evalúe la expulsión de Montero y otros comparecientes que han, según ellos, faltado a la verdad y la reparación, para que sus procesos sean enviados a la justicia ordinaria. Además, añadió que de no encontrar verdad y justicia ante la jurisdicción, acudirán a la Corte Penal Internacional (CPI).