Soy abolicionista de la explotación sexual y feminista: Claudia Yurley Quintero Rolón, Mujer Cafam 2022

Colombia

El pasado 7 de marzo, la cucuteña Claudia Yurley Quintero Rolón, Mujer Cafam Putumayo, fue proclamada como la Mujer Cafam 2022, entre 29 colombianas de todas las regiones del país nominadas a este importante galardón, por dedicar su vida y su trabajo a promover iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.

De esta manera, y a propósito de la celebración del día de la mujer, la destacada cucuteña habló en a Contrarreloj sobre las razones que la hicieron acreedora de este galardón que se entrega cada año en Colombia.

Al respecto, Claudia le contó a Rosario Gómez, la directora del programa, que su principal inspiración es ella misma, “me estoy salvando a mí misma, estoy haciendo todas estas cosas para mantenerme sana, para crecer, para poder superar todas las situaciones violentas por las que pasé”, dijo.

Igualmente, la Mujer Cafam 2022 reafirmó su convicción de abolicionista de la explotación sexual y feminista “que sueña con qué en este país se puedan respetar a las mujeres y a las niñas y que sus cuerpos no sean ni comprados ni vendidos ”, dijo.

Asimismo, en el camino de su incansable lucha por la defensa de los derechos plenos de las mujeres resaltó que: “por primera vez yo estuve como sobreviviente ante la Corte Constitucional diciéndole a los magistrados cómo es la situación de estas mujeres, que primero éramos las mujeres desplazadas las que éramos desplazadas y, ahora, son las mujeres migrantes, las que están sufriendo esto, entonces más allá de mi historia, yo quiero trascender este premio a todas las mujeres, a las víctimas de tratas y las mujeres feministas que han empujado mi lucha y que apoyan mi causa”.

Finalmente, Claudia Yurley Quintero Rolón indicó que es muy satisfactorio el hecho “de que hoy el país me entregue este premio, ustedes saben que este es muy prestigioso, aquí no se puede hablar de rosca, y mucho menos yo que, pues sin duda, ando Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, no ando mucho en el centro del país, ni tengo los grandes contactos, más bien soy tachada de muy rebelde (…)”.