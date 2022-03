“Vale la pena soñar y seguir abriendo espacio para nosotras”: ‘Goyo’ en el Día de la Mujer

Gloria Emilse Martínez, conocida artísticamente como ‘Goyo’, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para enviarle un claro mensaje a las personas en el Día internacional de la Mujer.

“Vale la pena soñar y seguir abriendo espacio para nosotras y nuestras hijas”, mencionó.

Por otro lado, habló sobre su paso por el grupo ChocQuibTown, ampliamente reconocido en Colombia y el mundo.

“Ser fiel a mi naturaleza como mujer en la vida es difícil porque siempre toca, por medio de la comunicación, poner los parámetros. La ventaja que he tenido en ‘ChocQuib’ es que tengo la confianza con ‘Tostao’ y ‘Slow’”, indicó.

De igual forma, mencionó de dónde surgió el deseo de ser solista y así salir de ChocQuibTown como agrupación.

“Es algo que se ha venido construyendo con el tiempoDesde un inicio teníamos el conocimiento de que somos artistas individuales; ChocQuibTown es el grupo en el que se nos permitía ser sin tantas limitaciones, eso es una gran ventaja. El deseo de ser independientes no era solo un deseo de ‘Goyo’, sino también de ellos”, señaló.

“Fue algo que se me dio en este momento. Estoy muy contenta de poder compartir y conectarme con la gente que me sigue”, agregó.

Además, explicó cómo ha sido el proceso de salida de la agrupación, aunque aclaró que no se ha desligado de Chobquibdown.

“El camino para mí siempre fue claro. Ya había hecho colaboraciones de solista. El lanzarme no me desliga de Chobquibdown, sino me hace llevar mi historia y lo que he crecido”, afirmó.

Finalmente, se refirió al talento de las mujeres en América Latina e influencias y su colaboración con HBO.

“En Latinoamérica hay muchas mujeres talentosas (…). Me siento orgullosa de ser la primera mujer en hacer una colaboración con HBO. Me metí la mano en el corazón y me dejé guiar por las canciones.