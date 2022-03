Centro Memoria de Darío Acevedo señaló a la JEP de estar entorpeciendo su trabajo

El Centro Nacional de Memoria Histórica, dirigido por Darío Acevedo, en una declaración criticó duramente la decisión de segunda instancia de la JEP, relacionada con extender tres meses más las medidas cautelares sobre la exposición “Voces para transformar a Colombia”, bajo investigación de la jurisdicción por presunta transgresión en sus relatos desconociendo a las víctimas.

La entidad manifestó que la JEP no está actuando con “pronta justicia”, al señalar que llevan ya cerca de dos años desde que inició el lío legal con las víctimas y el senador Iván Cepeda y aún no se resuelve, por lo que la colección sigue congelada y no han logrado avanzar.

Vea aquí Darío Acevedo pierde round en la JEP: en firme medidas cautelares contra colección del Centro Memoria

“Se trata de un material cuyos contenidos podrían haber sido utilizados en pro de la memoria de las víctimas del conflicto armado y de su socialización e integración con las diferentes actividades de memoria que ha ejecutado la entidad” señaló el Centro Memoria.

Asimismo, “hicieron un llamado” a la jurisdicción para que “actúe” bajo principios de colaboración armónica, y de esa manera se adelante y culmine el diálogo iniciado, que debe garantizar, según él, la justicia transicional y que puedan continuar con sus labores.

El Centro Memoria también expresó incomodidades relacionadas con la demora en la notificación de las providencias relacionadas con sus casos.