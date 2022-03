Polémica por supuesta participación política del director Cedeagro del SENA Duitama

“Me retiro un poquitico del escenario para que no le vayan a tomar por ahí fotos y no le hagan daño. (…) Si quieres desde ahí doctor”, dice Ortiz. Foto: Colprensa.

En un audio se escucha la voz de Héctor Ángel Ortiz, el actual concejal de Duitama, Omar James Puerto Medina y el director del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Sena de Duitama, Iván Mauricio Rojas en donde hablan de cómo utilizar los cursos del Sena para beneficiar comunidades.

Un audio que conoció W Radio, se escucha al representante y candidato a la Cámara, Héctor Ángel Ortiz, hablando de votos, de partidos y de su número en el tarjetón explicándole a la gente que se encuentra en la reunión como deben marcar para elegirlo.

En su discurso menciona al concejal Omar James Puerto Medina, hasta y normal porque el cabildante puede participar en política, lo que parece no es correcto es cuando anuncia la llegada a la reunión proselitista del actual director del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Sena, Iván Mauricio Rojas.

"Nos acompaña y acaba de llegar el director del Sena, es una persona también muy dada a la comunidad, aquí la gente también, doctor, lo recuerda y lo quiere por sus obras, por sus gestiones y quisiera que pasara y nos diera un saludito de 30 segundos, nada más para que la gente sepa quién es usted aquí en Duitama. Él es el director del Sena, si hay madres comunitarias o cabeza de familia que requieran de alguna capacitación es totalmente gratis”, dice Héctor Ángel Ortiz.

El representante Ortiz continua su intervención y habla del trabajo y el servicio que prestan a la comunidad y le advierte a Iván Mauricio Rojas que se retire para evitar le tomen fotografías.

“Nosotros somos un equipo de trabajo que lo que hacemos es servir, nosotros no somos solo discurso y a salir corriendo; doctor Iván la comunidad lo requiere y a todos ustedes muchísimas gracias por todo lo que puedan hacer por nosotros. Para no hacerle daño a usted me retiro un poquitico del escenario para que no le vayan a tomar por ahí fotos y no le hagan daño… si quieres desde ahí doctor”, dice Ortiz.

El director del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Sena de Duitama, Iván Mauricio Rojas, en su intervención, en la reunión donde se encuentra Ortiz, habla de los servicios que presta la entidad, del trabajo que el concejal Omar James Puerto Medina ha hecho por Duitama.

“Buenas tardes a todos, recibí una invitación de la comunidad, hay una comunidad muy interesada en servicios del Sena, entidad definitivamente amiga que puede ser el mejor aliado para lo que tiene que ser la ejecución de un plan de desarrollo. Omar un placer porque usted ha estado muy insistente definitivamente para que se acerque más la institución del Sena con su comunidad y las personas que requieren realmente de sus servicios, Hay una mano amiga la cual va ayudar a desarrollar todos los proyectos que en cierta medida requieren de una u otra manera más allá de los insumos, más allá de un equipo o de una maquinaria indiscutiblemente; para generar desarrollo se necesita de la capacitación, información del personal que es eso lo que nosotros hacemos realmente, en ese sentido decirles a ustedes que allá está la institución no solo si miramos las condiciones de este municipio de Duitama que como capital de la provincia del Tundama, esta es una área muy significativa que tiene que ver con la parte agropecuaria y la parte rural. Yo creo que ahí podemos llevar una mano muy fuerte para todas estas personas, cultivadores productores, jóvenes, que estoy mirando acá, decirles que este es un servicio totalmente gratuito y que puede estar al beneficio de todos ustedes, y yo creo para no alargarnos, porque entiendo la hora y han hablado muchas personas, yo creo que todo lo pueden canalizar a través del concejal y amigo de ustedes que los está representando a nivel del municipio, que es una persona que ha estado continuamente en la oficina, precisamente, para mirar que beneficios les puede llevar a la comunidad”, dice en el audio.

Luego entra la voz del animador dando las gracias a Iván Mauricio Rojas, agrega: Precisamente doctor Iván Rojas el día de ayer el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena entregó ayer motivación muy grande para emprendedores de lo cual hablamos de $1500 millones, 900 millones que coloca el Sena, más los aportes que hace la administración municipal, esa es muy buena noticia que queremos darles el día de hoy todos ustedes que tengan una idea de negocios una emprendimiento y volvamos a mirar el campo es bienvenido, no sé si me cobo que doctor Rojas muy bien, pero hay una cosa puntual doctor Rojas la ciudad de Duitama como seguramente su ciudad natal de Chiquinquirá tenemos una de las mejores educaciones de bachillerato”.