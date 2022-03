Julio Sánchez Cristo DJ: un especial de Rat Pack

Conéctese con el especial de Julio Sánchez Cristo, que este 13 de marzo le trae un recorrido por Rat Pack. A continuación siga la señal en vivo:

Primera hora

Fly me to the moon - Frank Sinatra, Count Basie

Everybody loves somebody - Dean Martin

Something’s gotta give - Sammy Davis Jr

Happy easter - Peter Lawford

My way - Frank Sinatra

Volare - Dean Martin

All of you - Sammy Davis Jr

A fella with - Peter Lawford

Somethin´stupid - Frank Sinatra, Nancy Sinatra

That’s amore - Dean Martin

Feeling good - Sammy Davis Jr

Shakin´- Peter lawford

For once in my life - Frank Sinatra

Ain’t that a kick in the - Dean Martin

Sweet gingerbread man - Sammy Davis Jr

Segunda hora

All or nothing at all - Frank Sinatra

Sway - Dean Martin

Baretta’s theme - Sammy Davis Jr

A fella with an umbrella - Peter Lawford

That’s life - Frank Sinatra

You’re nobody ´till someone - Dean Martin

More than one way - Sammy Davis Jr

Come fly with me - Frank Sinatra

Baby, it’s cold outside - Dean Martin

What kind of fool am i? - Sammy Davis Jr

Steppin´- Peter lawford

I´ve got you under my skin - Frank Sinatra

Write to me from naples - Dean Martin

Cheek to cheek - Sammy Davis Jr, Carmen McRae

the varsity drag - Peter Lawford

Tercera hora

The way look tonight - Frank Sinatra

The test of time - Dean Martin

I ain’t got nobody - Sammy Davis Jr

The best things in life - Peter Lawford

You make me feel so young - Frank Sinatra

Don´t you remember? - Dean Martin

Mr. Bonjagles - Sammy Davis Jr

The varsity drag - Peter Lawford

Let’s do it - Frank Sinatra, Charlie McCrain

My heart cries for you - Dean Martin

Stan´up an´fight - Sammy Davis Jr

I know i can´t forget - Dean Martin

(Love is ) the tender trap - Frank Sinatra

Buona sera - Dean Martin

Love me or leave me - Sammy Davis Jr