Quién era Brent Renaud, el periodista estadounidense asesinado en Ucrania

La noticia de la muerte del periodista, en territorio ucraniano en medio del conflicto con Rusia, ha conmocionado al mundo entero.

Se trata de Brent Renaud, de quien en un principio se mencionó que era periodista estadounidense y hacía parte del New York Times, sin embargo, esta versión fue corregida por el propio periódico. Al parecer, el hombre llevaba una credencial del medio, pero no era actual.

“The New York Times está profundamente triste al saber de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brent Renaud. Brent fue un talentoso fotógrafo y realizador audiovisual, pero no estaba asignado para The New York Times en Ucrania”, señaló el periódico en redes sociales.

Según medios internacionales el reportero murió a manos de las tropas rusas, tras recibir algunos disparos. El incidente ocurrió mientras viajaba en un auto por la ciudad de Irpin, ubicada al noroeste de Ucrania, en el que además, otro periodista, que viajaba con él, resultó herido.

¿Quién era Brent Reanud?

Renaud era periodista, reportero gráfico y realizador audiovisual. Dentro de su extensa carrera profesional logró cubrir conflictos como el de Irak, Afganistan, y también sucesos como el terremoto en Haití y la violencia generada por los carteles de droga en México.

De acuerdo con la biografía publicada en el sitio cinematográfico IMDB, el estadounidense también era cineasta y junto a su hermano realizaron varias producciones que fueron galardonadas con numerosos premios. Además, en varias ocasiones, revistas como Rolling Stones, Forbes, Los Ángeles Times y Filmmaker Magazine aclamaron sus proyectos cinematográficos.

Brent también realizaba charlas a estudiantes de periodismos de una universidad de Arkansas, Estados Unidos, y era recordado por alentar a las personas a no desistir de sus sueños.