Denuncian que un niño murió en Manizales en medio de un presunto caso de bullying

Diana Garzón madre del niño Juan Martín Garzón quien tenía 11 años de edad y el cual estudiaba en la institución educativa San Pío X de Manizales, falleció al parecer por un caso de bullying después de que recibiera un fuerte golpe en su cabeza.

Su progenitora contó que su hijo presuntamente sufría acoso de tres de sus compañeras y aunque se tienen algunas versiones de la situación, serán las autoridades competentes quienes esclarezcan lo acontecido.

"Del colegio no me dan razón de nada, allá no saben nada y nunca se dieron cuenta del golpe. Tengo audios de algunos padres de familia y de niños que me contactaron, donde dicen que al niño sí le hacían bullying, 3 niñas que lo estaban perseguían y lo molestaban. Cuando mi hijo iba entrando del descanso, las menores por no dejarlo ingresar al salón para que lo regañaran, le tiraron la puerta", explicó la señora Garzón.

La Personería de Manizales está investigando el hecho y por el momento la Secretaría de Educación, aún no se pronuncia por lo sucedido en el colegio.

Le puede interesar: Varios vidrios afectados, tras vandalización de escenario deportivo de Manizales

Le puede interesar: Estos fueron los elegidos a Cámara de Representantes y Senado por Caldas

Escúchenos en Manizales, a través de la frecuencia 101.7 FM.

Y, síganos Facebook: W Radio Colombia.

Twitter: @WRadioColombia. Instagram: @wradioco.

YouTube: W Radio Colombia.