Tras seis meses de la tragedia de Gaira familiares recuerdan a sus seres queridos

Al cumplirse seis meses de la tragedia de Gaira, donde murieron seis jóvenes y uno más, quedó herido luego de ser arrollados por una camioneta conducida por el empresario Enrique Vives; familiares y amigos se reunieron en el lugar donde ocurrió el hecho a rendirles un homenaje.

Con lágrimas, volvieron a expresar el dolor que padecen por la partida absurda de sus seres queridos, uno de los asistentes fue Alex de Lima, padre de una de las víctimas, quien afirma que el tiempo pasa y no se ha hecho justicia.

“Este homenaje fue por los seis meses que se cumplió de su fallecimiento, y de ver de cómo van seis meses y no pasa nada con el señor Enrique Vives, él en su casa, como si nada, entonces es una forma de expresarnos, de hacernos sentir”, dijo Alex de Lima.

Durante el homenaje, se elevaron oraciones, se recordó a cada una de las víctimas, “en Colombia, todo se maneja así, van seis meses y no pasa nada, siempre en las audiencias pasa algo y no se termina, es un proceso quieren como dilatar y eso no puede quedar impune”, puntualizó.

Por varios minutos en el lugar y hacer sus oraciones, los asistentes se marcharon a sus casas, dejando el sitio iluminado con velas.