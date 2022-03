Germán Vargas Lleras ya habló con Gustavo Petro

La W conoció que el ex vicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, habló telefónicamente con el candidato presidencial Gustavo Petro

La W conoció que el ex vicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, habló telefónicamente con el candidato presidencial Gustavo Petro.

La llamada la hizo un día antes de reunirse personalmente con el candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Este medio también conoció que Vargas Lleras les pidió a los congresistas de su partido buscar acercamientos con sus colegas del Pacto Histórico, reconociendo la alta representación que tendrán en el nuevo periodo legislativo.

Incluso, el ex vicepresidente le dijo a su bancada que no será candidato presidencial y que no puede desconocer el fenómeno electoral de la coalición de izquierda.

La W también confirmó que el senador y jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico, Roy Barreras, buscó por su cuenta a Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República y esposa de Alejandro Gaviria, para explorar qué posibilidades había de que fuera vicepresidenta y para saber si estaba interesada.

La respuesta fue un “no” rotundo, ya que por el momento no quiere estar en alguna campaña y se tomará un descanso. Así que Barreras está tanteando terrenos para proponer perfiles, mientras que congresistas como Gustavo Bolívar aseguran que “no hay, en este momento, una mujer más importante en la política que Francia Márquez”.