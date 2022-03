No quiero presionar inauguraciones, pero espero que no haya retrasos en las obras: Duque sobre Hidroituango

En medio de la Asamblea General de Afiliados de ProAntioquia, el presidente Iván Duque habló de Hidroituango, asegurando que espera que los cambios de contratista no generen retrasos en la entrega de obras.

“Y hoy me alegra que el proyecto no solamente haya recuperado el rumbo y haya recuperado cronograma, sino que me alegra que estamos a pocos meses de ver las primeras turbinas instaladas generando energía y semanas después vendrá la segunda. Pero aprovecho para dar dos mensajes de fondo. El Gobierno Nacional no tiene ningún interés en presionar inauguraciones del proyecto. Lo que sí necesitamos es que el proyecto cumpla su cronograma, porque los incumplimientos en el cronograma sí afectan las obligaciones financieras de las empresas”, aseguró.

A esto el mandatario añadió, “¿Que se puedan presentar unas demoras? Ojalá no. Pero no es un con ánimo distinto a que no se apliquen las multas, sino que, además, se pueda desarrollar, como debe ser, el inicio de un proyecto frente al cual Colombia tiene grandes expectativas. Es cierto que las obligaciones contractuales hoy hacen referencia a los contratistas actuales para culminar la primera etapa, es decir, las dos turbinas. Sobre esa base ahora se especula de traer nuevos contratistas. Es cierto que legalmente el derecho existe. Es cierto que no hay obstáculo”.

Finalmente, el jefe de Estado hizo un llamado a la Gobernación del departamento.

“La Gobernación frente a estos temas no puede ser espectador; tiene que ser absolutamente determinada en que la alteración después en los ciclos contractuales no significa que las siguientes seis turbinas se convertirán en una ilusión”, dijo.

“El Gobierno Nacional no toma partido allí porque será una decisión contractual, pero lo que sí puedo decir a título personal es que yo he visto a los trabajadores, a los ingenieros darlo todo por este proyecto y sería muy triste que quienes pongan en marcha semejante proyecto, después terminan esperando a que lleguen nuevos a llegar a aprender. Ese proyecto se requiere para Colombia”.