Egan Bernal se quejó de Ramo y la empresa le respondió

La campaña, lanzada en mayo del 2021 tras el triunfo del colombiano Egan Bernal en el Giro de Italia, cambiaría el nombre de su producto “Gansito” por “Egansito” y lo empacaría en color rosado.

Aquí el comunicado oficial en donde Bernal expresa sus inconformidades:

Ramo le salió al paso a las declaraciones del campeón del Giro mediante un comunicado, donde aseguró que su acción consistió “únicamente en un post en redes que tuvo alto crecimiento orgánico, y dejamos claro ante su representante y ante los diferentes medios que nos preguntaron en esa época, que no se sacó un producto al mercado con esa imagen, que el homenaje no iba a acompañarse de publicidad alguna, no hicimos pauta adicional del producto, ni invertimos en dinámicas ni en ningún tipo de actividad comercial que produjera tales efectos”.

Además, Ramo mencionó que, según lo muestran sus cifras de consumo de producto, en junio las ventas “de Gansito no solo no crecieron, sino que fueron inferiores a los dos meses anteriores”. También agregaron que su admiración por Egan, “era y seguirá siendo sincera y totalmente ajena a nuestras dinámicas comerciales”.

El equipo de Egan Bernal le confirmó a W Radio que no desea agrandar más la situación y que simplemente querían que el público se enterara de cómo se sentía el ciclista nacido en Zipaquirá.