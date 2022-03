Hombres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado narraron su testimonio

En el Teatro Santa Marta, con la presencia de más de 150 víctimas de la violencia, se dio a conocer el estudio basado en el testimonio de más de 80 hombres, quienes sufrieron con las atrocidades de grupos armados al margen de la Ley.

Por primera vez, entre las víctimas de la violencia sexual en el conflicto armado, fueron incluidos los hombres, quienes contaron sus historias.

“Todos tenemos una historia difícil que contar, el proceso ha sido lento, pero con pie firme, lo pase solo, pero cuando supe el proceso ingresé a la organización y empecé a sentir el apoyo que no sentía anteriormente. Me asaltaron y me golpearon seis hombres hasta casi matarme y fui violado por más de ocho personas aproximadamente”, dijo Michelson Orellano Mercado, una de las víctimas.

A raíz de este episodio, este joven barranquillero no solo quedó afectado psicológicamente, sino también se ha visto obligado a permanecer tomando medicamentos, porque tiene una enfermedad de transmisión sexual.

Le puede interesar:

“La informalidad en Santa Marta supera el 60%”: DANE

El informe fue presentado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y los Grupos Focales Hombres Víctimas de Violencia Sexual. Este espacio contó con el apoyo de la Alcaldía de Santa Marta, a través de la Alta Consejería para la Paz y el Postconflicto y la Secretaría de Gobierno; la Secretaría del Interior Departamental, la Gobernación del Magdalena, la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo y la OIM ONU Migración.

Belia Bustamante, alta consejera para la Paz y el Postconflicto de la Alcaldía de Santa Marta, manifestó que la presentación del informe es muy importante porque se tiene la falsa creencia que solo las mujeres son las víctimas sexuales en el conflicto armado.