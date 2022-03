Investigación de la Fiscalía relacionaría a los Daes, Name y Gnecco con el Cartel de la Costa

Después de que la Liga contra el Silencio publicara el expediente judicial en el que se menciona a los influyentes clanes políticos de la Costa Caribe colombiana y su involucramiento con investigaciones llevadas a cabo en 1990, surgieron cuestionamientos a las familias mencionadas.

La investigación periodística habría revelado las vinculaciones de los Name, Daes y Gnecco al Cartel de La Costa y Alberto Orlande Gamboa, alias ‘El Caracol’, por una indagación, que, de acuerdo con los documentos, fue realizada por la Fiscalía y vincularía gran parte de sus riquezas al narcotráfico.

Según el expediente, las familias habrían tenido el apoyo del cartel para realizar presuntas actividades criminales, que incluso reforzaron su poder político.

El desarrollo investigativo también hizo mención de José Name Terán, fallecido en 2011 y David Name Terán, ambos familiares de los senadores de la República Iván Leonidas Name y José David Name Cardozo.

Dentro de los documentos conocidos también se incluyó un informe del entonces director del CTI de la Fiscalía de la ciudad de Barranquilla, en el que se hacía mención de quien era el narcotraficante más temido en la región, conocido como alias ‘El Caracol’ y que actualmente paga una condena de 40 años en una cárcel de Estados Unidos.

El entonces líder criminal habría tenido bajo su poder a 6 grupos dedicados al narcotráfico que le debían rendir cuentas sobre sus actividades.

Entre sus relacionamientos, de acuerdo con el informe, habría estado un vínculo con Habib Char Abdala, hermano de Fuad Char.

El expediente también da cuenta del uso del dinero proveniente del narcotráfico que se invirtió en almacenes, hoteles, bienes raíces, casas de cambio y pago de sobornos en temas políticos.

Hay que mencionar que, según la información publicada por la alianza, la Unidad Antinarcóticos e Interdicción Marítima, en 78 cuadernos y 16.000 folios, tendrían documentos con informes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), con fechas entre 1993 y 2004, que señalan los supuestos nexos también de los Char con el Cartel de la Costa.

En el caso de los Gnecco, fueron incluidos en el documento por Jorge Gnecco y Lucas Gnecco, que habrían estado presuntamente al servicio de José Name. De acuerdo con las declaraciones de un testigo, en 1993, conoció las actividades de la familia tras ir a cobrarles sumas que superaban los 200 millones de pesos y que tenían que ver con la organización de alias ‘El Caracol’.

En cuanto a los Name, en el expediente se relacionaron comunicaciones en las que desde Estados Unidos se le hacía seguimiento a José Name, en 1992. Esto, por actividades que habría tenido desde 1983 con Orlande Gamboa.

Finalmente, según el organigrama de la Fiscalía, miembros de la familia Daes como Orlando Víctor Daccarett Daes, Mauricio Daes y 11 personas más, fueron señalados por pertenecer a una red de narcotraficantes.

Si bien, ninguna de las familias se ha pronunciado sobre los hechos revelados recientemente, el día de ayer Tecnoglass anunció que el Comité Especial de la Junta Directiva de la Compañía que se formó con el fin de evaluar las alegaciones presentadas a través de un informe de un vendedor en corto en el mes de diciembre, donde se asociaba el pasado de miembros de la organización con carteles, se verificó la veracidad de los informes de la empresa sobre las acusaciones que involucraban a algunos directivos.

Según el comité, no sé identificó evidencia de fraude asociado con las transacciones que se mencionaron en el documento.