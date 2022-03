ELN entregó prueba de supervivencia del soldado secuestrado en el Catatumbo

El Ejército de Liberación Nacional ELN, entregó un video como prueba de supervivencia del soldado profesional Jeisson Martínez Tapia, quien fue secuestrado el pasado 4 de noviembre del 2021.

El soldado profesional se encontraba desarrollando una labor humanitaria transportando agua hacia la zona rural de Tibú, en la zona del Catatumbo, cuando fue interceptado por integrantes del ELN quienes lo secuestraron.

El militar señala en el video “soy el soldado Jeisson Martínez, llevo 13 años como soldado profesional, me encuentro retenido por el ELN, desde el pasado 4 de noviembre del 2021 mientras me encontraba desarrollando trabajo de ingeniería en la vía Tibú- La Gabarra”.

“Desde el momento en que fui retenido no he recibido ningún maltrato, ni físico ni verbal y he estado bien de salud, quiero enviar un mensaje a toda mi familia en especial a mis padres, mis hijos y a mi esposa, los amo. No se preocupen por mí, pronto estaremos juntos en casa”, señaló

Los familiares del soldado profesional han pedido a la Defensoría del Pueblo, Iglesia Católica y personería municipal; la conformación de una comisión humanitaria y acercamientos con este grupo guerrillero que permite traerlo de nuevo a la libertad.