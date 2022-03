“Acá muchas personas están esforzándose para superarse”: Líder de reclusos tras baja calificación al colegio de la cárcel

A raíz del estudio realizado a 8.000 colegios del país para conocer la calidad educativa en cada uno de ellos, se conoció la historia del ‘peor’ de todos, según el análisis realizado. El Instituto Sagrado Corazón de Jesús, de la ciudad de Santa Marta, encabeza la lista teniendo en cuenta el bajo desempeño académico y demás ítems que tuvo en cuenta la universidad para la evaluación.

Al buscar a la institución desconocida por muchos se conoció que esta se encuentra al interior de la cárcel Rodrigo de Bastidas. Jimmy Zapata, en diálogo con la W Radio, contó el esfuerzo realizado dentro del penal para seguir adelante con el proceso de resocialización de cerca de 200 reclusos que reciben formación académica.

“Yo pienso que fue algo ligero, estaba escuchando este tema porque tengo entendido que lo hizo la Universidad Javeriana, no se dieron cuenta de que esto es un penal y tal vez hicieron esto de una manera ni siquiera presencial, pienso que no entra en una relación correcta porque acá hay muchas personas que están esforzándose en sus limitaciones para superarse, y no creo que sea el mejor calificativo”, manifestó Jimmy Zapata, vocero de los privados de la libertad en la cárcel, Rodrigo de Bastidas.

Aseguró que el área educativa está manejada por un docente encargado del INPEC, y que dentro del establecimiento también existen unos monitores que se encargan de capacitar ellos mismos a los compañeros.

“Yo les hago un llamado a la sociedad a que nos perdone porque nosotros nos equivocamos, estamos haciendo grandes esfuerzos por cambiar, Santa Marta es una cárcel que ha demostrado que puede trabajar para dar una segunda oportunidad, somos ejemplo en el país”, precisó Jimmy Zapata.

Es de recordar que, luego del anuncio de que un Colegio de Santa Marta en el ranking de los peores según La Javeriana , se encendieron las alarmas teniendo en cuenta que este se maneja de una manera especial dentro del centro penitenciario, y solo presta educación para personal interno bajo el modelo educativo 3011 que es para adultos.