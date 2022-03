Incendio consumió tres viviendas en el barrio El Poblado, en Ciénaga, Magdalena

Tres familias del municipio de Ciénaga, en Magdalena, lo perdieron todo en un incendio que afectó a sus viviendas.

De acuerdo a información entregada por testigos del hecho, los afectados se dieron cuenta porque del techo de una de las viviendas salía humo, lo que alertó a la comunidad, que intentó apagar el fuego usando agua.

“Desde el mismo momento que se recibe la llamada encontramos un panorama difícil, tres viviendas afectadas, en la evaluación preliminar tenemos 26 personas afectadas. Estaremos gestionando con el sector privado, quien nos pueda ayudar para la recuperación de estas familias”, manifestó Eddie Pabón, coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo.

Damaris Mendoza, una de las afectadas, no se explica lo sucedido. “En ese momento empecé a gritar y a pedir ayuda a la gente, porque creía que los vecinos se encontraban dentro de la casa, me puse muy nerviosa. Cuando las llamas ya estaban en la otra residencia, solo veía humo y candela, y empecé a sentir nervios y a no saber qué hacer”, expresó.

Ante esta situación, la Alcaldía de Ciénaga anunció que prestará la ayuda necesaria a las familias afectadas.

“Primero hay que darle gracias a Dios porque no hubo pérdidas humanas, lo material se recupera, la Oficina de Gestión del Riesgo estuvo atenta de forma inmediata; estuvimos en el sector y ya se está haciendo la gestión pertinente para entregarles a estas personas unos subsidios de arrendamiento, y gestionar la entrega de documentos de identificación”, manifestó Héctor Zuleta, secretario de gobierno de Ciénaga.