“Dr. Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse”: Álvaro Uribe

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático, se despachó contra el candidato presidencial Gustavo Petro tras las irregularidades que han generado las elecciones realizadas el 13 de marzo, por las que el también exsenador solicitó un reconteo votos.

“Dr. Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter adjuntando una imagen que contiene un texto más extenso.

“¿Qué pretende el señor Petro? Que aparezcan 500.000 votos, abrumadora mayoría en su favor, y nosotros no preguntemos; que miles de electores reclamen porque sus votos no aparecen y no haya respuesta ¿Por qué le teme a un reconteo transparente, que empiece por mirar cuántos tarjetones se entregaron en cada mesa y se revise que no estén adulterados y que hubieran sido contabilizados de debida forma? Dr. Petro, al buen pagador no le pesan las prendas”, dice la imagen.

Dr Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras pic.twitter.com/PxjdX7l6Lr — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 22, 2022

Por supuesto, los internautas reaccionaron de inmediato a las expresiones del expresidente Álvaro Uribe; su publicación ya acumula más de 5.000 likes, 2.000 retuits y cerca de 2.000 comentarios entre seguidores y detractores.

“Su reclamación es ilegal”, “ni aunque recuenten 10.000 veces los votos van a ganar”, “el Centro Democrático ya no es mayoría en el país”, “no puede ser que la supervisión de los jueces no le sirva”, “cuando se pierde es fraude y cuando se gana todo está bien”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado a Uribe.

Cabe recordar que tras la solicitud del Centro Democrático y del presidente Iván Duque de recontar los votos, el registrador nacional Alexander Vega había solicitado el reconteo de todos los votos del Senado; sin embargo, el martes 22 de marzo desistió de la idea, argumentando que no hubo fraude y se debía confiar en los escrutinios.

La decisión no ha dejado contentos principalmente a los uribistas, quienes cedieron terreno importante en el Congreso y perdieron al candidato que tenían para la presidenciales tras la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a su aspiración.