Gustavo Bolívar sobre segunda vicepresidencia del Senado: “me vale huevo un cargo”

La elección de Gustavo Bolívar como segundo vicepresidente del Senado de la República se enredó luego de que 40 congresistas votaran a favor y 48 en blanco.

Y aunque se hizo una segunda votación para declarar esa elección, teniendo en cuenta que el secretario del Senado argumentó que los votos en blanco no se contabilizan en este tipo de decisiones internas, no hubo el quórum suficiente.

Hace algunos días la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Iván Leónidas Name Vásquez como segundo vicepresidente del Senado, por lo que la plenaria sometió a votación la postulación de la cabeza de lista del Pacto Histórico.

“Yo no estoy aquí por un cargo, me vale huevo un cargo, me importa un bledo un cargo, yo estoy aquí tratando de sentar jurisprudencia para que en el futuro partidos mayoritarios no quieran aplastar a las minorías e imponerles el nombre de quien a ellos les gusta que sea el segundo vicepresidente, ya lo están practicando de hecho”, dijo Bolívar.

Sin embargo, lamentó que se hayan burlado del acuerdo para la elección de la mesa directiva y responsabilizó al Centro Democrático.

“Les advierto que ahora que ellos van a ser minorías les vamos a respetar al candidato que quieran poner para la segunda vicepresidencia y voy a votar por ese candidato porque soy un demócrata”, concluyó.