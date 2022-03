“No hay foto que amerite la vida”: Juan Arredondo, fotoperiodista colombo-estadounidense herido en Ucrania

Juan Diego Arredondo, un fotoperiodista colombo-estadounidense, fue víctima de una emboscada en la ciudad de Irpín, Ucrania, mientras cubría la crisis de los refugiados. En La W con Julio Sánchez Cristo narró el ataque del que milagrosamente sobrevivió y donde falleció su amigo, el documentalista Brent Renaud.

Sobre el ataque, narró que las intenciones junto a su equipo no era acercarse a las líneas de fuego. Desde el lado ucraniano, querían documentar el drama de las víctimas cuando quedaron en medio de los disparos.

Según contó, salieron desde Polonia donde vieron las primeras filas de refugiados. Después, cuando viajaba con su compañero, fue víctima del ataque.

“Yo estaba en la parte de atrás del pasajero cuando vi que de las trincheras un soldado ruso alzó el rifle, me tiré al piso del carro y cuando hizo un giro, nos emboscan. Era una lluvia de balas, solo gritaba que siguiera”, narró Arredondo.

Sobre su labor como fotoperiodista, indicó que su prioridad es la vida antes de capturar una foto. Justamente su objetivo han sido las víctimas y los civiles afectados por los bombardeos rusos.

“No soy reportero de guerra aunque el conflicto siempre me ha perseguido. Para mí, prima la vida, no hay foto que amerite la vida, no creo que amerite sacrificar la vida por una foto”, aseguró el periodista colombo-estadounidense.

El fallecimiento de Brent Renaud

En medio de la emboscada, su amigo Brent Renaud, camarógrafo y documentalista, resultó con una herida de gravedad en el cuello. En su relato, aseguró que recuerda el momento en que intentó detener la sangre, pero su compañero finalmente murió.

“Era un gran amigo, llevábamos nuestro cuarto documental, era una persona dedicada, con una ética de admirar y eso era justamente lo agradable de trabajar con él. Lo quiero recordar como una persona entregada a darle voces a las personas que tienen que vivir tragedias, en este caso la guerra, la violencia doméstica, era muy comprometido en contar esas historias”, indicó Arrendondo.

Desde Varsovia, mientras se recupera de los disparos, contó que en medio de la invasión rusa no hay clemencia con los civiles. “No hay discriminación, mi percepción era que no importaba si eran civiles o periodistas, es ataque a la población, el ataque es sistemático y a cualquier persona”, expresó.

Play/Pause “Era una persona dedicada, con una ética de admirar”: fotógrafo colombo-estadounidense y amigo de Brent Renaud 03:43 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://sandbox.prisaradio.arcpublishing.com/pf/embed/audio/383/1648050457_442_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En el encabezado escuche la entrevista completa con Juan Diego Arredondo, fotoperiodista colombo-estadounidense herido en Ucrania.