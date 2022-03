Con pañuelos morados protestan por un presunto caso de abuso sexual

Las casas de varias calles del barrio Manzanares, al sur de Santa Marta, amanecieron con pañuelos morados a manera de protesta por parte de sus habitantes, por un caso de presunto abuso sexual contra una menor que se registró en el sector.

Según lo manifestado por la comunidad, el hecho se presentó hace unos días, cuando una persona desconocida forzó una de las puertas de la residencia e ingresó presuntamente para someter a la menor. El presunto abusador sería un hombre de la localidad que está privado de la libertad con el beneficio de casa por cárcel.

“Desde la comunidad, nuestro llamado es a que la violencia sexual no se convierta en un paisaje normal y silenciado en la ciudad de Santa Marta, y nosotros como comunidad que nos hemos dado a conocer a nivel nacional, por los alumbrados navideños y nuestra unión; no se vea empañado por hechos lamentables como este. El barrio se ha unido en protesta y en solidaridad con la víctima y sus familiares”, dijo Anelsi Mendoza, moradora del barrio Manzanares.

Para este sábado tienen programada una marcha en contra de la violencia sexual, jornada a la que le hacen la invitación no solo a los moradores del barrio, sino a toda la comunidad samaria que se quiera sumar a esta protesta pacífica “este un llamado para que las autoridades le den cumplimiento a la ley, y que todas aquellas que hacen parte de la ruta integral de víctimas empiecen a hacer no solo su labor, sino iniciar desde ya todo lo que tiene que ver con la labor de prevención. Cada día son mucho más, los abusos contra los menores y no se ven los resultados, el llamado es a todas las entidades que tienen la responsabilidad legal de estas personas”, puntualizó Anelsi Mendoza.