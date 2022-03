Sergio Fajardo empieza acercamientos con sectores liberales progresistas

Hoy se metió “en Kamila de 11 varas” el candidato presidencial Sergio Fajardo.

A pesar de que en las reuniones entre los congresistas electos del Partido Liberal y el expresidente César Gaviria no mencionaron su nombre, como si no existiera en la contienda, el candidato sí está buscando a los liberales progresistas para que se sumen a su campaña.

Y ese acercamiento lo está haciendo a través de Juan Manuel Galán, quien cumple el rol de director de participación de la Coalición Centro Esperanza. El perfil que busca es la base liberal votante y aquellos liderazgos a los que no les dieron espacio en el Congreso y a quienes se han sentido maltratados.

O también aquellos liberales como por ejemplo un Juan Fernando Reyes Kuri, quien en su paso por el Congreso luchó por la regulación de la Eutanasia y del cannabis de uso adulto. Y otros militantes como Guillermo García Realpe.

Sin embargo, esa tarea no es nada fácil y más si Galán renunció el Partido Liberal y no tiene una buena relación con él. Además, nos dicen que muchas juventudes que estaban con Alejandro Gaviria no le apostarán a Fajardo.

Y a comparación de Federico Gutiérrez, quien anunció que buscaría acercamientos con los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, Fajardo ha dicho: “chao expresidentes” y que su campaña la hará en las regiones, en las calles.

El que todavía no tiene agenda regional es el ingeniero Rodolfo Hernández quien acabó de llegar de Europa. Nos cuentan que su equipo se va a reunir para cuadrar la hoja de ruta para los dos próximos meses.