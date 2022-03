Alcaldía de Santa Marta afirma que si acató orden de tutela

A través de un comunicado de prensa, la Alcaldía de Santa Marta se refirió al tema del arresto que deberá pagar la mandataria local por no acatar la orden de restituir a una excontratista embarazada.

Según el Distrito, el mismo día que se conoció el fallo, fue informado el Juzgado que, desde el mes de febrero, había dado cumplimiento a lo ordenado por ese despacho, toda vez que realizó el trámite del proceso de contratación con la accionante, quien se ha negado hasta la fecha a suscribir el contrato.

Frente a los pagos dejados de percibir por la accionante, no obstante, siendo ella quien no ha firmado el contrato, se dio cumplimiento al fallo y se pagó el valor de la indemnización que el juez estimó que debía asumir el Distrito, a pesar de que la Alcaldía aportó las pruebas para determinar que la señora no fue despedida, sino que su contrato de prestación de servicios finalizó en diciembre de 2021.

En este momento la decisión del desacato se encuentra ante el superior jerárquico del Juez, para que se surta el grado de consulta. El Distrito ya aportó todas las pruebas sobre el cumplimiento del fallo de tutela y por ende solicita que se revoque tal decisión.