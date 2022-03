Cruce de opiniones por rechazo de la JEP a ‘Otoniel’

En entrevista con Contrarreloj, los representantes de víctimas Fernando Rodríguez Kekhan del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y César Santoyo, director del Colectivo Orlando Fals Borda, se pronunciaron sobre la decisión de la JEP de excluir de su conocimiento los procesos penales de ‘Otoniel’ relacionados con el conflicto.

Rodríguez Kekhan señaló que el rechazo de la JEP al excomandante del Clan del Golfo era una determinación previsible, por falta de claridad en la supuesta condición de tercero civil.

“No deja de ser un tema previsible, de todas formas no están muy claras ciertas circunstancias para vincularle bien sea como tercero o bien sea como agente del estado, pues no lo era, o por lo menos como tercero, como por ejemplo sus tiempo de permanencia, o el tiempo que estuvo en las Farc, creo que no se logró sustentar de forma adecuada” señaló Rodríguez Kekhan.

Por su parte, el representante Santoyo calificó la determinación como un “error” indicando que es sumamente grave dejar por fuera la verdad que habría podido aportar ‘Otoniel’.

“Es una decisión absolutamente grave sobre todo para las víctimas para poder entender la convivencia entre agentes estatales y fenómenos paramilitares en el país, e interpretar la forma cómo se operó en ese propósito criminal de despojar, vaciar territorios, establecer el terror como un mecanismo, es absolutamente gravoso”, sentenció.

Incluso, asintió en que el fallo podría afectar la actitud de colaboración con la que llegue ‘Otoniel’ a la audiencia en la que lo interrogarán por falsos positivos en el departamento del Meta el próximo martes 29 de marzo.