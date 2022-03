Vivienda catalogada como “olla de microtráfico” en Pereira sería falso positivo

Pereira

El pasado viernes 18 de marzo, las autoridades de Pereira, Policía Metropolitana y el ministro de defensa en su visita, anunciaron la demolición de una vivienda que era considerada, según ellos, un foco de inseguridad en la ciudad, principalmente para los barrios La Libertad y Bavaria, pues indicaron que en el predio se consumían sustancias estupefacientes por lo que el predio fue arrebatado a una banda delincuencial para ser derribado, según indicó el ministro de defensa, Diego Molano, quien mencionó además, que durante varios años se realizó un proceso de investigación que permitió determinar que el predio era una “guarida de atracadores”.

“Cada vez que se derribe un muro de un sitio como estos que se había convertido en una guarida de atracadores, en un sitio de consumo, se generan zonas de miedo, yo estoy seguro que en la noche nadie quería pasar por acá, al adulto mayor le da miedo, los papás que tenían que cruzar acá al barrio de La Libertad les daba miedo. Derribar estos muros de miedo para que crezcan esfuerzos de esperanza, derribar estas guaridas de atracadores, para que retorne la seguridad, para que surjan posibilidades de diversión, de recreo, de caminar para los adultos mayores y jóvenes; y que las familias lo puedan hacer sin miedo y con tranquilidad”, indicó el ministro.

Estas afirmaciones fueron contrariadas por Carlos Andrés Sánchez, nieto de los propietarios de esta vivienda, quien dio a conocer que hasta hace un mes, su abuela Teresa vivía en dicha casa y que nunca hubo un proceso judicial en contra de la vivienda por presunto consumo o tráfico de estupefacientes.

“Supuestamente porque era una olla desde hace diez años cuando nosotros tenemos papeles de que la casa nunca estuvo investigada por narcotráfico sino simplemente por deterioro y por colapsar; siempre se pidió ayuda porque estaba afectando a los vecinos y tenemos la papelería, la documentación de que inclusive mi abuela hasta hace un mes vivió en la casa y se la llevo la misma Alcaldía para un lugar de paso en La Florida, y luego vienen y montan todo esto y nos tiene estigmatizados, inclusive hemos recibido hasta amenazas por parte de bandas delincuenciales porque supuestamente vendíamos vicio. Entonces hay unas preguntas muy concretas, ¿por qué supuestamente si hace diez años estaba la olla ahí ¿por qué nunca hicieron un allanamiento? ¿por qué nunca hubo capturas? hay testimonios de la gente, de los vecinos, de que aquí nunca ha existido una olla”, manifestó.

Igualmente, un vecino del sector, aseguró que desde hace cerca de 20 años conoce a la familia propietaria del inmueble y que hasta el sólo hasta el día antes de la llegada del ministro al barrio, hubo presencia de Policías visitando la vivienda.

“Uno se aterra, en este momento yo digo que no sé por qué hicieron eso, yo distingo a la señora desde hace más de 20 años y doña Teresa nunca, en esta casa nunca han vendido vicio; yo no sé por qué dijeron que la casa era una olla, me parece mal hecho. Aquí toda la comunidad distingue a la señora”, expresó.

Carlos Andrés expresó que fue él mismo quien el día antes de realizarse este anuncio público liderado por Molano, abrió las puertas del inmueble para que ingresaran uniformados de la Policía.

“Yo mismo le abrí la puerta a la Policía, ellos llegaron con una cámara y grabaron por dentro de la casa, pero en un momento que yo no estaba, estaba solamente mi papá y lo enredaron, entraron unos indigentes con la Policía y los grabaron consumiendo dentro de la casa, nosotros le hicimos las preguntas a La Policía y nos dijeron que eso lo habían grabado con drones días antes, la casa tiene techo entonces no veo como un dron se metía en la casa, son muchas las cosas que están mal hechas en este momento”, detalló.

Al respecto, el coronel Aníbal Villamizar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, confirmó que se basaron en testimonios de algunas personas, pues no existen procesos judiciales para extinción de dominio, ni denuncias formales que indicaran que el predio era utilizado para consumo de estupefacientes.

“Del caso no hay ninguna investigación o de la residencia puntual, ya que si se hubiera presentado la investigación sería una extinción de dominio, de igual forma este sitio era inseguro por las diferentes situaciones de foco de inseguridad al exterior de la vivienda, en el interior de la vivienda y a sus alrededores”, puntualizó.

Villamizar enunció también que la vivienda debía demolerse principalmente por ser amenaza de ruina, porque así se indica en un boletín expedido el pasado 14 de marzo de este año por la inspección 15 municipal de Policía, adscrita a la Secretaría de Gobierno municipal. Sin embargo, dijo que el inmueble también era considerado foco de inseguridad.

“Se demuele por los dos motivos, por riesgo de ruina y por la inseguridad que presenta en el sector, hay varias quejas de la ciudadanía, más no denuncias, quejas, donde se indica lo del consumo, hay una entrevista también de un señor que lo robaron en frente de la vivienda”, confirmó.

Lo cierto es que el pasado viernes 18 de marzo, se realizó el anuncio del “derribo de una olla de microtráfico”, en un evento presenciado por autoridades nacionales y locales, hubo maquinaria para realizar el supuesto derribo, pero la casa no ha sido demolida. Según las versiones de la comunidad, se trataría de un presunto falso positivo para demostrar resultados contra el microtráfico en un predio que, confirmó la Sijín de la Policía, no ha tenido un allanamiento en toda su historia.