Alerta por inminente pérdida de recursos por atraso en reconstrucción de Mocoa

El contralor general, Felipe Córdoba, hizo una dura advertencia al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González, por los riegos de pérdida de recursos públicos por los atrasos que presenta el Programa de Reconstrucción de Mocoa (Putumayo), tras la destrucción natural en 2017.

“Transcurridos ya casi cinco años de haberse presentado la tragedia en Mocoa (abril de 2017), es un hecho cierto que a esta fecha aún no se han mitigado todos los riesgos que la originaron ni se ha terminado ninguna de las obras de Infraestructura incluidas en el Programa de Acción Específico (PAE) del año 2017, algunas de las cuales, ni siquiera se han iniciado; y de no implementarse prontamente acciones remediales que sean efectivas, es altamente probable que este programa de reconstrucción no pueda ser terminado antes de febrero de 2024, es decir, casi cuatro años después de lo planificado”, aseveró Córdoba.

Una de los asuntos más críticos es que las obras fundamentales de mitigación de riesgos en las cabeceras de los cauces de ríos y quebradas, que debieron terminarse hace dos años, aún no han sido contratadas.

Además, el ente de control señala que el Proyecto de Vivienda SAUCES ll comprende 909 Viviendas unifamiliares, de las cuales a esta fecha no se ha entregado ninguna, pese a los múltiples anuncios de la UNGRD, del interventor y del contratista de obra.

Sumado a ello, “no se tienen todos los recursos monetarios asignados ni contratadas las obras para la construcción de la nueva Plaza de Mercado de Mocoa, las cuales debieron estar terminadas y en operación a partir del 31 de marzo de 2020″, argumenta la Contraloría.

Y en cuanto al servicio de agua la situación también es crítica pues las obras para el Sistema de Acueducto de Mocoa están en construcción desde junio de 2017 y su terminación estaba inicialmente prevista para junio de 2018. “Posiblemente no podrán ser terminadas antes de junio de 2022, con los riesgos y perjuicios que ello acarrea para los habitantes de Mocoa”, remata la entidad.