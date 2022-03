Después de dos meses, inicia Plan de Alimentación Escolar en Córdoba

En medio de cuestionamientos arrancó este 28 de marzo el Programa de Alimentación Escolar – PAE, en 27 de los 30 municipios de Córdoba que están a cargo de la Secretaría de Educación departamental.

El programa que era esperado desde finales de febrero del año 2022, beneficiaría a cerca de 155.585 estudiantes y sería ejecutado por la Fundación Social “Construyendo Familias”.

“Efectivamente, ya hoy de manera oficial en todas las instituciones educativas de los 27 municipios no certificados inició el Plan de Alimentación Escolar. Yo me he tomado el trabajo de verificar institución por institución para verificar la información”, dijo el secretario de Educación de Córdoba, Leonardo Rivera.

Cabe recordar que, recientemente, la Defensoría del Pueblo en cabeza de Ricardo Madera en Córdoba, había cuestionado las demoras presentadas en este importante programa.

“Además de ser un complemento alimenticio liderado por el Ministerio de Educación Nacional, este programa incide directamente no solo en la calidad educativa de los niños y niñas, sino también en la calidad de vida de los mismos ya que en muchas ocasiones es el mayor refuerzo dietario que pueden estar recibiendo los menores en el departamento”, sostuvo el defensor Ricardo Madera.

Asimismo, manifestó que “en ese mismo sentido estamos conminando a todas las entidades como Montería, Lorica y Sahagún, para que hagan lo propio, no solo con la ejecución oportuna, sino con el seguimiento para aquellos que ya dieron inicio para garantizar que la prestación de este servicio se dé en los términos de calidad y que redunde en el beneficio de los estudiantes”.

Este programa también se encuentra bajo la lupa de la Contraloría General de la República tras las demoras registradas.