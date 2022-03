Más de cuatro ciénagas y mil familias pescadoras se afectarían con el fracking en Santander

Carolina Agón García, vicepresidenta de la Federación de pescadores y promotora del comité de la defensa de los derechos humanos Credhos en Puerto Wilches, Santander, dijo que este municipio es pesquero y palmero, y la población depende de los ríos y ciénagas. Alertó que solo en la federación hay 400 agremiados, sin contar las asociaciones que se conforman en otros sectores, es decir, serían más de mil familias que se ven afectadas con la aprobación del piloto de Fracking Kalé, por parte de la Anla.

“El daño ambiental es alto, porque Ecopetrol es una empresa enemiga del medio ambiente, bajo un gobierno corrupto, no les interesa los pobladores, la Anla no es más que un arrodillado ante este gobierno, nosotros como defensores les expusimos las vacíos ambientales, el atraso que hay, las fuentes de agua que se han ido contaminando y los acuíferos que se han ido secando, pero para ellos parece que no fuera así”.

Advirtió de cuatro afluentes que son primordiales para su pesca y que tienen conservación por su diversidad de flora y fauna: Ciénaga de Corredor, la de Yariguí, la Monte Cristo y Paredes, en donde está el manatí y todas las especies autóctonas de la región.

“Pretenden que las aves y todo el ecosistema sobreviva en otro lado, la cantidad de agua que se gastarán, ¿qué nos puede quedar a nosotros?, es un daño grande”.

Por su parte, Oscar Sampayo, ambientalista de la zona, dijo que hubo muchas irregularidades ya que hay deficiencias técnicas en el estudio de impacto ambiental.

“Hay deficiencias de hidrología, no hay claridad de la información que presenta Ecopetrol en cuanto a los riesgos de un daño de derrame, de accidente de la operación de Kalé , no se estableció una rigurosidad del riesgo, además, no se tuvo en cuenta las opiniones y estudios que entregan en Puerto Wilches, que han caracterizado la flora y fauna del territorio; hay una celeridad en esta aprobación”.