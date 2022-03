No se habla de Bruno: así fue la presentación de los colombianos en los Premios Óscar

No se habla de Bruno fue interpretada en los Premios Óscar (Photo by Neilson Barnard/Getty Images) / Neilson Barnard

Los artistas colombianos Carolina Gaitán y Mauricio Castillo, junto a Luis Fonsi y Becky G, se ‘robaron’ los focos en los Premios Óscar al interpretar la canción No se habla de Bruno, reconocida por hacer parte de la película Encanto de Disney.

El tema más conocido de Encanto -que acababa de hacerse con el Óscar a mejor película de animación- fue uno de los momentos musicales más destacados de la gala con una coreografía llena de color y ritmo latino.

Stephanie Beatroz, la voz de Mirabel, Mauro Castillo (Félix), Diane Guerrero (Isabela), Carolina Gaitán (Pepa) y Adassa (Dolores), participaron en un número en el que los intérpretes se mezclaron con los espectadores mientras bailarinas se subían a algunas de las mesas que rodeaban el escenario y en las que estaban algunos de los nominados de la edición.

Rojo, amarillo, azul, verde, los colores dominaban el escenario del teatro Dolby en los trajes de los cantantes y del cuerpo de baile que interpretaron una canción que es el mayor éxito de una canción de Disney desde 1995.

El tema, producido por Lin-Manuel Miranda, alcanzó el cuarto puesto de la lista estadounidense Billboard Hot 100, que hasta ahora solo habían conseguido ‘Can You Feel the Love Tonight’, de Elton John para la película de ‘The Lion King’ (agosto de 1994), y ‘Colors of the Wind’, de Vanessa Williams para ‘Pocahontas’ (agosto de 1995).

Sin embargo, no ha sido la canción elegida por Disney para luchar por los Óscar, sino que prefirió optar por Dos oruguitas, un tema también de Miranda pero que se canta en español en todas las versiones del filme.