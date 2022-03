“El racismo no es una opinión, es un delito”: Observatorio VigíaAfro

A propósito del comentario de la artista colombiana Marbelle contra Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, se abrió una discusión sobre el panorama de la discriminación racial en el país.

Rudy Amanda Hurtado Garcés, directora del Observatorio de Discriminación Racial, aseguró que la discriminación racial se ha instaurado en cualquier esfera pública.

“La gente negra sigue siendo la más empobrecida, el racismo está en las escuelas, colegios, universidades, espacios de trabajo, transporte público. Quienes habitamos pieles consideradas como negras estamos enfrentadas a hechos de discriminación racial”, aseguró.

Sofía Garzón Valencia, economista, coordinadora del Observatorio de Violencia Basada en Género contra las personas Afrodescendientes, VigíaAfro, se refirió específicamente sobre el comentario contra Francia Márquez en redes sociales.

De acuerdo con la experta, ese tipo de actuaciones podría ser sancionada y responde a un acumulado de violencia contra las mujeres negras.

“Independientemente de cuantos esfuerzos se hayan hecho, la ley no ha arrojado resultados por quien comete faltas de ese tipo de calibres. El racismo no es libre expresión cuando está cargado de odio. El racismo no es una opinión, es un delito”, puntualizó Garzón Valencia.