Ingrid Betancourt debería posponer su aspiración presidencial: Humberto de la Calle

De la Calle estaría obligado a apoyar a Ingrid Betancourt para no incurrir en doble militancia, dice MinInterior

En diálogo con La W, la cabeza de lista de la Alianza Verde Centro Esperanza, Humberto de la Calle, lamentó que no pueda hacer campaña política a favor de Sergio Fajardo porque incurriría en una doble militancia.

Al conocer un concepto del Ministerio del Interior, dijo que únicamente podría apoyar la aspiración de Ingrid Betancourt o, de lo contrario, podría perder su investidura.

“La solución para Colombia está en el centro y eso exige unión. Por eso me parece que este es un momento de reflexión sobre la naturaleza del centro y yo no desconozco el derecho de la doctora Ingrid de aspirar a la Presidencia, pero en estas circunstancias ella debería posponer esa aspiración, entre otras cosas porque empíricamente lo que vemos es que no es ella la que vaya comandando el sentimiento de esa opinión de centro”, señaló.

Y aunque informó que le hizo la petición a la candidata presidencial a través de una carta, lamentó que no le haya respondido.

“Esto es una mordaza, también tengo obligaciones con esos 190.000 ciudadanos que votaron por mí”, agregó.

Finalmente, aclaró que no se subirá a alguna tarima con Betancourt ni participará en su campaña.