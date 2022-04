Procuraduría pide a la JEP confirmar fallo que rechazó suspender extradición de ‘Otoniel’

La Procuraduría delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó confirmar en segunda instancia el fallo que rechazó conceder medidas cautelares en favor del excomandante del Clan del Golfo, Dairo Úsuga, ‘Otoniel’, con las que buscaba frenar su extradición temporalmente.

El concepto (elevado por el procurador delegado, Jairo Aristizábal), responde al recurso interpuesto por la defensa del excapo, en el cual sus abogados insistieron en que el Tribunal frene su extradición, argumentando que la misma lesionaría los derechos de las víctimas y que ha venido colaborando con la JEP.

“...desde la captura del señor Úsuga David, el mandatario anunció públicamente que la intención del gobierno colombiano era extraditar a los Estados Unidos a alias ‘Otoniel’, así estas manifestaciones han venido vulnerando diferentes garantías nodales al debido proceso del poderdante y a los distintos derechos fundamentales de las víctimas” señala el recurso que interpuso en su momento la defensa de ‘Otoniel’.

Pero para el delegado del ministerio público, ‘Otoniel’ no podría ser beneficiario de medidas cautelares hasta el momento, indicando que no tiene la condición de compareciente, porque hace unos días fue rechazado su sometimiento en primera instancia y la segunda instancia (de haber acudido a ella) aún no se ha definido.

“...el señor Úsuga David, no ostenta las calidades que la normatividad exige, luego entonces no se podrían amparar sus derechos fundamentales requeridos mediante la medida cautelar al no hacer parte del sistema transicional” indicó el procurador Jairo Acosta.

Además, el procurador también afirmó que si ‘Otoniel’ y su defensa están alegando irregularidades en el proceso de extradición ante la Corte Suprema de Justicia deben rebatirlas allá y no ante un tribunal distinto.

Por otra parte, le recordaron al exparamilitar que puede seguir colaborando con la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda en calidad de testigo.