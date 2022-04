Rafael Martínez denuncia que es víctima de una campaña de desprestigio

El excandidato al Senado por el Movimiento Fuerza Ciudadana y el exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, escribió en su cuenta de Twitter que ha sido extorsionado por un medio de comunicación local. Según lo manifestado por Martínez, al no ceder a seguir pagando con sus propios recursos para no ser calumniado, ni a recibir ataques en contra de su familia, ha sido víctima de una campaña de desprestigio en su contra, en contra de la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y al Movimiento Fuerza Ciudadana.

Al contactar al señor Rafael Martínez, manifestó fuera de micrófonos que “desafortunadamente caí a sus presiones y cuando no pude sostenerlas emprendió esa campaña que no para, ya puse la denuncia penal y aportaré los chats muchos que tengo en mi WhatsApp y testimonios de personas que saben lo qué pasó para que sea la justicia la que determine si tengo o no la razón”, precisó.

Asimismo, dijo que no quiere acrecentar el problema a la opinión pública: “mi tema no es contra el periodismo, ni contra los periodistas, ni contra sus investigaciones, es contra lo que raya abierta y descaradamente en una persecución, en hostigamiento, todo porque no le mantuve la cuota mensual que me exigía”, puntualizó.

El periodista al que se refiere Rafael Martínez es Polo Diazgranados, director del portal Seguimiento.co, quien en reiteradas ocasiones ha publicado notas periodísticas de tipo investigativo en contra de la administración actual, las cuales han sido aplaudidas por unos y criticadas por otros en el departamento.

El comunicador, quien se encuentra fuera del país por amenazas en contra de su vida y la de su familia, ha criticado algunas de las obras y gestiones de Rafael Martínez, la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena, así como el movimiento Fuerza Ciudadana, al cual pertenecen.

En la cuenta de Twitter del comunicador social, tiene un mensaje fijado que dice: “Si atentan contra mi vida o mi familia, los responsables son políticos, del movimiento @fzciudadana: el exalcalde @mrafael70 y el gobernador @carlosecaicedo, máximo líder del movimiento; ellos son quienes se han incomodado por publicaciones periodísticas de @Seguimiento”.