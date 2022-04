Reducción de presupuesto a municipios de 4, 5 y 6 categoría afecta a 50 de Boyacá

El alcalde de Toca, Crisanto Ochoa, sostuvo que se realizó un primer encuentro en Oicatá (Boyacá) con cerca de 50 alcaldes de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría que se están viendo afectados por los recortes presupuestales desde el Gobierno Nacional generando dificultades en la ejecución de sus planes de desarrollo.

"Esta situación nos está afectando a las comunidades, no solamente de Boyacá sino de los municipios más pequeños de todo el país, por las reducciones constantes que se vienen realizando desde el año 2020 y se está repitiendo en los últimos dos años", explicó Ochoa

Según Ochoa, en el año 2020 no había pandemia y en ese sentido no sé justificaba la reducción. “En el caso Toca me han reducido en los últimos tres años $3.000 millones y así están varios de los municipios”.

Agregó: "El Gobierno Nacional está jugando con nosotros de manera muy astuta. En el sector de educación en 2019 recibíamos $182 millones, pero en 2020 nos redujeron $100 millones, es decir nos dejan $82 millones, calcule. Así también nos afectaron los sectores de cultura, deporte, vivienda y agropecuario etc".

Calificó de oportunista a la Federación Nacional de Municipios invitando a los alcaldes a Cartagena de Indias para hablar del tema, cuando desde 2020 se está haciendo el reclamo. "Vamos aceptar la convocatoria, pero que el tema central sea ese los recursos de los municipios pequeños".

Según el mandatario municipal, se va a firmar un pronunciamiento y una demanda ante el Gobierno Nacional para que les devuelva los recursos.