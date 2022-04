Juan Carlos Cárdenas toma palabras de Rodolfo Hernández para despacharse contra concejal

En medio de la entrega de un parque que se remodelaba en Bucaramanga, el alcalde Juan Carlos Cárdenas, tildó de “mentiroso redomado” a Antonio Sanabria, concejal de la Liga Anticorrupción; las mismas palabras que usa Rodolfo Hernández, tras asegurar que la plata de un contrato del alumbrado público se la están robando.

El mandatario le dijo a la comunidad que este concejal ha mentido y desinformado luego de decir que el contrato de 14 mil millones de pesos de alumbrado público inteligente se lo robó la administración, al estar oscuras la ciudad.

Puede leer: Nuevo secretario de desarrollo de Bucaramanga hace parte de la comunidad LGBTI

“Me mamé de politiqueros tramposos, el concejal Antonio Sanabria viene engañando, mentiroso, redomado, que se la pasa diciendo que se están robando los recursos públicos del alumbrado, es falso, no se ha pagado ni un peso, todo el tema de tele medición y telegestión busca buen manejo de recursos, respuesta rápida y bajar los costos. El alumbrado se mantiene como un patrimonio de la ciudad, no como la privatización que se hacen en otras partes del país. He hablado con Jaime Lombana para que denuncie penalmente a Antonio Sanabria porque son discursos tramposos, mentirosos engañando a los ciudadanos”.

La Alcaldía, a través de un certificado, mostró que cerca de 12 mil millones de pesos del alumbrado público no se han girado al contratista hasta que se realice y se cumpla todo el proceso contratado a través de la bolsa mercantil.

“No ha pagado ni un peso al contratista encargado de la telegestión hasta que las luminarias no estén totalmente telegestionadas. Es una ventaja de la @BolsaMercantil para asegurar el cumplimiento”, dijo César Castellanos, secretario administrativo de Bucaramanga, vía Twitter.

Lea en W: Acompañamiento del Ejército en Puerto Wilches, Santander, tras 10 muertes violentas

Entre tanto, Antonio Sanabria, le respondió a Cárdenas a través de las redes sociales y dijo, “Alcalde @JCardenasRey si usted está ‘mamado’, yo no. Seguiremos atendiendo el inconformismo ciudadano. Una de las funciones constitucionales de @concejobucara es el control político, ¿lo hacemos? Comuna 4 Brr Girardot, sector telegestionado Bucaramanga está oscura”.