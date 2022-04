Gustavo Petro no renunciará al Senado: “no quiero quedar en manos de la Fiscalía”

Colombia

El senador Gustavo Petro aclaró que no renunciará a su curul, pese a su campaña presidencial.

Desde el Capitolio Nacional, aseguró que “ese no es un problema todavía vigente”.

“No quiero quedar en manos de la Fiscalía, no me da garantías como se probó antes de ser congresista, que lo soy no porque quise sino por alguna ley que se aprobó aquí que determinaba que el segundo en votos fuese miembro del Senado. Cuando haya garantías hablamos”, señaló.

La declaración la dio luego de que nueve representantes electos, por las curules de paz, anunciaran su apoyo al Pacto Histórico.

El senador Roy Barreras también anunció que en la Cámara de Representantes que ya no habría 31 congresistas del Pacto Histórico sino 38.