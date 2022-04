La diversión exclusiva para adultos se tomó las Islas del Rosario

Una nueva perla encontró La W en las Islas de Rosario y no se trata de un tesoro natural, se trata del funcionamiento “privado” de diversión para adultos que se publicita en redes sociales y tienen hasta página web en donde se promociona salidas diarias de lunes a domingo, partiendo desde las 7 de la mañana con un recorrido en lancha de 45 minutos.

Según constató este medio de comunicación, las fiestas las organiza el grupo Bora Bora y tienen lugar en dos islas, una de ellas en Isla Pavito 1 y otra en Isla Grande, dos tesoros ubicados en el caribe colombiano en Islas del Rosario y son utilizadas para la entretención de adultos. El lugar se llama Pao Pao, una isla de ensueño en donde se llevan a cabo grandes fiestas privadas con una tarifa de 300 mil pesos por persona y un adicional de 19 mil pesos por concepto de impuesto portuario.

Contrato

Revisamos el contrato de arrendamiento de Isla Pavito 1 y confirmamos que fue otorgado en 2020 -en plena pandemia- a la empresa Monrey a nombre de Mónica Bocanegra, se trata de 5.870 metros cuadrados por un arriendo mensual de 6 millones 500 mil pesos, un contrato aparentemente legal por ocho años, sin embargo, el documento firmado por la Agencia Nacional de Tierras tiene destinación de Ecoturismo de bajo impacto.

Según la normatividad colombiana es aquel turismo donde sus actividades e infraestructura respeta la capacidad de carga, intensidades de uso establecidas y/o límites de cambio aceptable determinados para la zona o sitio donde se desarrollan, y por consecuencia sus impactos negativos son controlados y manejados.

Aunque el impacto es a simple vista mayor a lo que genera el ecoturismo de bajo impacto, La W consultó vía derecho de petición a la Corporación Ambiental Cardique, la cual confirmó que la Agencia Nacional de Tierras arrienda Islas del Rosario sin requisitos ambientales, agregó que en sus registros la Agencia Nacional de Tierras no ha solicitado la expedición de requisitos técnico ambientales previos, para la celebración de los contratos de arrendamiento que esa autoridad suscribe en las Islas, por lo que se confirma por parte de la autoridad ambiental, la Agencia Nacional de Tierras arrienda sin requisitos ambientales previos.

Fuentes consultadas por La W, explicaron que las Islas del Rosario son atractivas para el desarrollo de fiestas privadas y hasta clandestinas, pues las autoridades no ejercen control alguno en ellas, incluso consultamos en el Registro Nacional de Turismo y no encontramos registros a nombre de Monrey S.A, pues fue suspendido por no haberse renovado.

Tarifas:

ASOLEADORAS: 2 Asoleadoras blancas + 1 parasol (cada asoleadora tiene mesita de apoyo) $ 200.000

CAMA FRENTE AL MAR: $ 250.000 COP. Las camas tienen capacidad para 3 personas con un valor de $250.000. SALA PISCINA Juego de sala completo $ 500.000 COP. Esta sala tiene capacidad para 6 personas con un valor de $500.000.

SALA PERGOLA: Juego de sala completo $ 1.000.000 COP Esta sala tiene capacidad para 8 personas con un valor de $1.000.000.

SALA FRAGATA: camas blancas + 2 asoleadoras + 1 Juego de sala completo + 2 parasoles. $ 2.000.000 COP Esta sala tiene capacidad para 15 personas con un valor de $2.000.000.

SALA JACUZZI: 1 jacuzzi + 1 Televisor + sala completa. $ 3.000.000 COP