Somos afortunados de pasar por Bogotá: Ara Malikian, sobre su gira ‘The Ara Malikian World Tour’

El violinista libanés conocido internacionalmente por sus shows con los que contagia el ritmo de cualquier tipo de género, llega a Bogotá, Colombia el próximo 10 de mayo en el marco de su gira ‘The Ara Malikian World Tour’.

El Teatro Mayor Julio Santo Domingo abrirá el telón para recibir los sonidos fusionados que hace el talentoso violinista, quien, en diálogo con Contrarreloj de W Radio, anunció sentirse afortunado de llegar nuevamente al país cafetero.

“Estamos de gira y estamos afortunados de pasar por Bogotá, una tierra que siempre nos ha acogido con muchísimo amor y cariño. Vamos a tocar música de muchos países, culturas, géneros”, anunció.

La trayectoria de este artista inicio desde sus primeros años e incluso meses de vida, pues su padre siempre fue aficionado al violín.

“Mi padre era un fanático del violín y desde que nací, me pusieron uno en mi barbilla, y hasta entonces no me lo he podido quitar. Me siento enamorado. Le agradezco por haberme contagiado ese amor al violín”, explicó el artista.

Y aunque se dice que es uno de los artistas más destacados y admirados a nivel mundial, él considera que es un persona normal, humilde, que solo busca compartir su talento alrededor del mundo.

“Soy una persona normal, enamorado de este instrumento y lo hago de manera natural. Quiero compartir esta música para todo el mundo, no solo a los amantes de la música clásica”, agregó.

Ara Malikian se ha conocido por las diferentes obras que ha interpretado al ritmo de su violín. Sin embargo, también es un compositor y creador de su propia música.

“Tocar obras de grandes artistas es un buen aprendizaje y gran inspiración. Pero también es muy inspirador tocar tus propias canciones. Me siento muy afortunado de tener un violinista que siempre está dispuesto, y soy yo”, dijo a Contrarreloj.

Por último, el artista aseguró que el arte y la cultura han sido el salvavidas de muchos.

“Yo creo en la cultura y en el arte, en esta pandemia que hemos vivido, en momentos difíciles, muchos de nosotros han podido aguantar gracias a esto”, puntualizó.