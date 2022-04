Estudio para explotación minera acabaría con la vida del arroyo Bruno, en La Guajira

Sigue La W reveló que el Gobierno Nacional habría avalado el desvió del cauce del arroyo Bruno, en La Guajira, para permitir la expansión de la explotación minera del Cerrejón.

La decisión fue notificada con base en un estudio de la Mesa Técnica Interinstitucional, de la cual hace parte la empresa Carbones del Cerrejón, y concluye que el arroyo continuará desviado porque, supuestamente, no se evidencia afectación alguna.

Rosa María Mateus, abogada del colectivo José Alvear Restrepo, aseguró en Sigue La W que ese tipo de explotaciones tiene impactos en las comunidades. Pese a las alertas, la comunidad ya se había pronunciado.

“La comunidad de la Horqueta acaba de presentar a la Corte Constitucional un memorial en el que se indica que han sido presionados por la empresa”, indicó Mateuos.

Sobre los posibles daños ambientales, aseguró: “el verdadero cauce está muriendo, está absolutamente devastado, en el arroyo Bruno uno encuentra árboles milenarios destruidos”.

Por su parte, Brigitte Baptiste, bióloga y rectora Universidad EAN, indicó que cambiar el cauce de una fuente de agua no implica una consecuencia directamente negativa.

En el caso del arroyo Bruno, en La Guajira, aseguro: “este tipo de intervenciones son completamente comunes, no siempre salen bien, pero cambiar el cauce no va a suceder el apocalipsis, el arroyo está vivo y el ecosistema funciona, no hay razón para pensar que va a haber un tema negativo”.