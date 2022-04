“¿Quién no duda hoy del papel de la Registraduría?”: Sergio Fajardo

En medio de la gira que está realizando el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, manifestó a los medios de comunicación que existe un panorama de poca credibilidad por parte de la ciudadanía debido a las irregularidades que se conocieron en el escrutinio de las elecciones al Congreso de la República y que por esta razón, siente desconfianza con respecto a lo que pueda pasar en las próximas elecciones del mes de mayo, donde se votará la primera vuelta presidencial.

"Quién en Colombia no duda hoy del papel de la Registraduría con todo lo que pasó. No se nos explicó, no han dado la cara y entonces seguimos en esta Colombia que tiene cada día más rabia, cada día más molestia, porque están creyendo que la ciudadanía no piensa, que la ciudadanía no entiende y ese es un daño gigantesco que este gobierno le ha hecho a Colombia", expresó.

Le puede interesar: “Es una alarma”: Universidad Tecnológica de Pereira se disculpa con Sergio Fajardo tras incidente con encapuchados

Sergio Fajardo también aseguró que hay 52 billones de pesos en riesgo debido a que están siendo utilizados para hacer campañas en el país y que ese habría sido el motivo por el que el gobierno de Iván Duque hizo cambios en la Ley de Garantías, por lo que una de sus principales banderas es acabar con la corrupción en el país y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.