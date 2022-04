Al Oído: Gustavo Petro y el perdón social

El líder político del Nuevo Liberalismo Carlos Fernando Galán, quien denunció en su momento el carrusel de la contratación en Bogotá, expresó en Al Oído: “No es la primera vez que Gustavo Petro busca a los Moreno Rojas en plena campaña electoral, lo hizo en 2010 cuando varios llevábamos más de 1 año denunciando la corrupción en la Alcaldía de Samuel Moreno, Petro decidió hacer caso omiso de las denuncias (…) luego cuando decidió aspirar a la Alcaldía de Bogotá entendió que no podía cargar con el lastre de los Moreno y ahí si se sumó a las denuncias que varios veníamos haciendo.”

Galán también mencionó que “ahora sale con esta teoría del perdón social y uno se pregunta: ¿perdón social a quien no ha entregado la plata que se robó? ¿A quién sigue insistiendo en que es inocente? ¿A quién no colaboró con la justicia? Petro parece apostándole a pasar la página frente a la corrupción de quienes se robaron Bogotá con tal de ganar las elecciones, eso no le conviene al país. "

Hace unos días el candidato del Pacto Histórico expresó en La W, que “Él (Iván Moreno) no es narco, no es parapolítico; fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”.

Hay que recordar que los hermanos Moreno se encuentran pagando una condena por el escándalo del carrusel de la contratación.

“Perdón social a corruptos, la invitación de Petro, en un país en el que la corrupción es el peor de nuestros males, en el que se roban desde la comida de los niños, la salud, el arreglo de vías. En el que se roban todo. Invitación al perdón social a los que desfalcaron de la peor forma Bogotá”, dijo Catalina Suárez.

Añadiendo que “la desesperación por ganar en primera vuelta lo tiene justificando lo que únicamente es un error. Pero, además, el candidato Petro perdió la memoria, ayer señaló que fue él quien denunció el carrusel de la contratación, cosa que tampoco es cierta ya que fue Carlos Fernando Galán quien denunció en su momento al país lo que ocurría en Bogotá”.

Al Oído cerró con la pregunta ¿Quién será el próximo al que Petro invite a darle el perdón social?