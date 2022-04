Federico Gutiérrez a Gustavo Petro: “te haces el bobo con los peores corruptos porque te ponen votos”

El candidato presidencial Federico Gutiérrez lanzó duras críticas contra el también aspirante, Gustavo Petro, por las visitas que ha hecho su hermano a las cárceles del país.

“Tu hermano visita a tu socio político, Iván Moreno, que está en la cárcel de La Picota por el ‘Carrusel de la contratación’ y vos decís que están hablando de perdón, ¿será más bien que lo querés absolver a cambio de votos?”, cuestionó.

Y también se preguntó si esa será su estrategia con todos los corruptos “que lo rodean”.

“Ya vamos viendo que te haces el bobo con los peores corruptos de este país porque te ponen votos. Y una reflexión, cuando hablamos de perdón tu prioridad entonces es empezar por perdonar a los más corruptos y los más violentos, gente que con todos los privilegios decidió delinquir y robarnos la plata y la tranquilidad de los colombianos”, señaló.

Frente a este punto, dijo que quienes deberían recibir el perdón son aquellas víctimas de la pobreza y la vulnerabilidad que no tuvieron otra opción de vida.

Además, indicó que los corruptos han cometido crímenes a conciencia.

“Conmigo nada de perdón para los corruptos, al contrario, cárcel y muerte política. Petro, le estás dejando claro a Colombia que vas a negociar con corruptos, la gente no es boba y no te come cuento”, concluyó.