Inflación de alimentos en Colombia puede seguir alta por guerra en Ucrania: gerente del Banco de la República

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que el alto precio de los alimentos en el país puede seguir durante un tiempo y no disminuir en mayo, como lo señalaban analistas, debido a la guerra en Ucrania.

“Existe temor de que por cuenta de las importaciones de alimentos e insumos agropecuarios de Colombia los precios de los alimentos no comiencen a bajar en mayo, sino que se le añada incertidumbre a la corrección de los precios”, dijo durante un conversatorio de Center for the Global Development.

Cabe recordar que el último dato de inflación reportado por el Dane fue de 8.5 %, pero la inflación de alimentos supera el 25 por ciento.

De otro lado, habló de tres “aspectos positivos” de esta guerra en el país. El primero es que Colombia es exportador de níquel, petróleo y carbón y “esos tres productos base tienen incremento de precios muy altos por consecuencia de la guerra”. Esto, agregó, puede ayudarnos a incrementar los precios de nuestras exportaciones y mejorar nuestras cuentas fiscales. También ha habido un rebalanceo de los portafolios en Europa que se están moviendo a mercados emergentes.

Y un tercer aspecto que mencionó Villar es una apreciación significativa de la moneda, pues “el peso colombiano se ha apreciado en 2.5 o 2.6 % en el último mes”.