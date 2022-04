“No nos sentimos representados”: deportistas piden cambio en la dirigencia del Judo vallecaucano

Luz Adiela Álvarez, deportista olímpica, es la vocera de los judocas del Valle del Cauca que piden un cambio en la dirigencia de la liga vallecaucana de judo, los deportistas dicen no sentirse representados por la actual dirigencia, que completa ya dos periodos al frente de la liga.

“Nosotros queremos un cambio porque no nos sentimos representados, son muchos los deportistas que no están conformes, no están pendientes de nuestros procesos, no queremos quedarnos solamente en ser campeones nacionales, tenemos sueños grandes, olímpicos y no sentimos el apoyo y el respaldo”, dijo Álvarez a Contrarreloj.

Son varias las situaciones en la que los judokas se han sentido “abandonados” y por eso esperan que haya un cambio.

“Los deportistas deben estar ocupados en su deporte, en su preparación, no en estar detrás de los dirigentes pidiéndoles que hagan”, anunció.

Los deportistas han sentido los últimos años que la dirigencia no se ha interesado en los procesos, a pesar de haberse manifestado en varias oportunidades no han recibido respuesta alguna.

“Ellos cumplen 8 años al frente saben de las inconformidades y no se han acercado a los deportistas para saber que hacer, no me quiero imaginar que pasaría en los próximos 4 años sabiendo que ya nos manifestamos en su contra, necesitamos personas que sepan del deporte, debe haber un doliente que sepa y que este acompañando a los deportistas”.

A finales del mes de abril habrá nuevas elecciones en la liga vallecaucana de Judo, en donde la actual dirigencia volverá a presentarse para un tercer periodo.

El equipo de Contrarreloj de W Radio, hizo la gestión para contactarse con la presidenta de la liga Vallecaucana de Judo, Amparo Núñez, pero no fue posible que la dirigente respondiera.