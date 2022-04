Lavrov: Rusia ha comenzado la siguiente fase de la campaña militar en Ucrania

Según el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, la siguiente fase de la campaña militar de Rusia en Ucrania se centra en la “liberación completa” de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images) / OZAN KOSE